Игорь Бабушкин: Считаю очень своевременной инициативу Владимира Владимировича о запуске новых национальных приоритетных проектов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале отметил, что инициатива Президента о запуске новых национальных проектов крайне актуальна и важна для всей страны.

"Считаю очень своевременной инициативу Владимира Владимировича о запуске новых национальных приоритетных проектов – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Экономика данных», а также о продлении программы материнского капитала до 2030 года. В минувшем году в Астраханской области мы выдали 4903 сертификата и выплатили более 3 млрд рублей только в рамках этой программы. В целом годовые социальные выплаты в Астраханской области – это 11 миллиардов 800 млн рублей, их получают 300 тысяч человек. Всего у нас действует 59 мер соцподдержки, большинство из которых установлены по прямому поручению Президента или в рамках реализации тех или иных госпрограмм", - написал Игорь Бабушкин.

При этом губернатора отметил, что слова президента, с которых он начала послание о том, что "мы не позволили разорвать страну", нашли отклик в обществе.

"Важным для Астраханской области станет инициатива президента о списании 2/3 бюджетных кредитов. Для регионов это очень хорошая новость и серьезное подспорье, ведь экономия позволит нам направить средства на улучшение инфраструктуры региона в целом", - подчеркнул губернатор Астраханской области.

"Сегодня в этом зале присутствовали представители всех регионов, национальностей и религиозных конфессий, политических сил России. Все мы в ответе за политическую стабильность. И я уверен, что на мартовских выборах вся страна, и конечно, Астраханская область, продемонстрируют стремление к единству. Каждый обязан сейчас поставить национальные интересы страны выше своих узко политических и любых других интерес", - считает Игорь Бабушкин.