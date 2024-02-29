В многоэтажке Сургута обнаружили очаг кори

В одном из крупных ЖК Сургута якобы произошла вспышка кори. Информация об этом опубликована в группе "местоположение ДПС Сургут" социальной сети "ВКонтакте".

В паблике опубликовано видео медработников, выходящих из подъезда многоквартирного жилого дома. Врачи облачены в защитные костюмы.

По неподтвержденной информации, заболели около 10 человек. Врачи устроили поквартирный обход, жильцам дома необходимо сделать прививки. Подъезды ждет химическая обработка. В комментариях интернет пользователи отметили, что, по всей вероятности, на опубликованном видео дом по ул. Монтажников, 1.