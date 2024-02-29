Суд вернул Бари Алибасову иск к "М.Видео"

Пресненский районный суд Москвы не стал рассматривать иск известного музыкального продюсера Бари Алибасова к сети магазинов электроники "М.Видео" (ООО "МВМ", также в сеть входят магазины "Эльдорадо").

"Истец обратился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи ноутбука, приобретенного в 2021 году, который не соответствует заявленным критериям качества. Исковое заявление <…> возвращено заявителю из-за допущенных нарушений", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Между тем, сам Алибасов сейчас находится в Боткинской больнице. По неподтвержденным данным, 76-летний продюсер группы "На-На" перенес ишемический инсульт. Ряд СМИ сообщил, что Алибасов дезориентирован и не помнит, где находится.