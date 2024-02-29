Госдума "уже начала" реализовывать все то, о чем сказал в послании Путин

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что в нижней палате российского парламента началась работа по реализации того, о чем в своем послании Федеральному собранию сообщил сегодня президент Владимир Путин.

"Государственная Дума, можно сказать, уже приступила к работе по реализации послания президента", - приводит РИА Новости заявление Жукова журналистам.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что на все, обещанное сегодня Владимиром Путиным, денег хватит. Суммы, обозначенные президентом во время послания Федеральному собранию, будут растянуты на шесть лет, так что это будут вполне терпимые расходы.