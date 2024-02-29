Нидерланды могут в суде потребовать от России компенсации трат по MH17

Нидерланды могут потребовать у России в суде компенсацию за расходы на ликвидацию последствий крушения рейса MH17, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Ранее Счетная палата королевства представила отчет, в котором сообщается, что правительство Нидерландов к настоящему моменту потратило порядка 166 миллионов евро на ликвидацию последствий крушения самолета.

По словам Рютте, этот отчет может привести к "обоснованному иску о компенсации в судебном разбирательстве Нидерландов против России", пишет РИА Новости.

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что связанные с делом о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 жалобы подпадают под пространственную юрисдикцию России.