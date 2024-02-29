Екатеринбуржцы из Кольцово пожаловались Путину на отсутствие развития микрорайона

Жители Кольцово пожаловались президенту Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину на единственный не развивающийся в Екатеринбурге микрорайон. По их словам, новости о строительстве новых социальных объектов или благоустройстве звучат как сказка на фоне замершего во времени Кольцово.

Микрорайон обслуживает всего два фельдшера и один невролог: все трое работают только до 15.00, из-за чего горожанам приходится тратить на посещение врача минимум четыре часа - ведь нужно еще добраться до "большой земли". При этом, обращения в Горздрав, минздрав Свердловской области и к министру здравоохранения России не дают никакого результата.

Но даже при крепком здоровье проблем в Кольцово хватает. Одна из них - нехватка мест в детских садах, очередь в которые состоит из 270 детей до трех лет. Частные детсады не спасают, ведь не у всех хватает на них средств. Дети получают путевки, но только в те учреждения, до которых можно добраться лишь с пересадками на общественном транспорте. А в единственной школе настолько малое число педагогов на количество всех учащихся, что преподавать приходится двум классам одновременно.

В Кольцово также катастрофически не хватает хотя бы одного развлекательного центра, где местные жители вместе с детьми могли бы проводить время. Но тут, как уверяют сами екатеринбуржцы, ситуация куда сложнее.

"Вся инфраструктура находится в собственности или на территории ПАО "Аэропорт Кольцово". Кружки и секции в ДК авиаработников все платные. Требует реконструкции хоккейный корт. Стадион находится в плачевом состоянии. ПАО "Аэропорт Кольцово" не имеет своих планов и желания выделять средства на реконструкцию данных объектов, так как в 2000 году его купила Москва, как управляющая компания во главе с Вексельбергом", – утверждают жители.

По их словам, еще в 2019 году администрация Екатеринбурга пообещала, что ДК, стадион и корт перейдут в собственность города в 2021 году, однако на дворе 2024, а ситуацию все еще не разрешили.

Сейчас большая часть жителей Кольцово - это сотрудники аэропорта, в числе которых летчики, бортпроводники, диспетчеры, технический персонал, а также военные летчики и бывшие работники аэропорта. Однако в последнее время в микрорайоне появляется все больше новостроек, куда заселяется молодежь и семьи с детьми. На данный момент в наименее прогрессивной части Екатеринбурга проживает около 17,5 тыс. человек, и каждый из них надеется на помощь Бастрыкина и Путина.

