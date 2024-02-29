29 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Двое уральцев хотели вскрыть банкомат газовым резаком: их повязал ОМОН

На Среднем Урале при попытке похитить деньги из банкомата задержаны двое мужчин.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, ночью злоумышленники добрались на машине до поселка Висим Пригородного района. Отжав окно, они проникли в помещение с банкоматом. Подельники вооружились газовым резаком, баллонами с пропаном и кислородом, также при себе у них было средство для подавления сигналов. До момента задержания мужчины успели обклеить стекла помещения темным материалом, не пропускающим свет. Так они хотели остаться незамеченными во время "работы" с банкоматом, где лежали более полумиллиона рублей.

Однако осуществить задуманное уральцам не удалось – прибывшие силовики вместе с бойцами ОМОН Росгвардии повязали их на месте. Следственно-оперативной группой были изъяты следы перчаток, в которых орудовали взломщики, отвертка, фонарик, автомобильная шумоизоляция, топор, гвоздодер и основное оборудование, которое они так и не успели применить.

Задержаны ранее судимые мужчины 32 и 48 лет. Старший, житель Екатеринбурга, уже был судим за аналогичное преступление, а также за разбой, незаконное хранение оружия и применение насилия к представителю власти. Из мест лишения свободы он освободился в 2022 году.

Его младший сообщник, уроженец Копейска Челябинской области, в свое время привлекался за преступления против половой неприкосновенности и хранение наркотиков. Освободился он в апреле 2023 года. При этом оба отбывали срок в колонии на Южном Урале.

Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта судом заключены под стражу.

Теги: банкомат, деньги, задержание, ОМОН


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