В Ханты-Мансийске полицейские задержали мужчину за неоднократную дискредитацию армии

Полицейские завели уголовное дело на 50-летнего жителя Ханты-Мансийска за неоднократную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В феврале мужчина в общественном месте негативно высказывался о действиях российских вооруженных сил. В декабре прошлого года он уже был признан виновным в дискредитации армии по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.



"Следственным отделом МОМВД России "Ханты-Мансийский"по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - говорится в сообщении.