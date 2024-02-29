Не опять, а снова: поставок МС-21 в 2024 году не будет

Производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м году, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. На этот раз – на 2025-2026 годы. Это при том, что до 2030 года только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.