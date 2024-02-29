Силуанов пообещал найти деньги на всё, что пообещал сегодня Путин

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что на все, обещанное сегодня Владимиром Путиным, денег хватит.

Он отметил, что суммы, обозначенные президентом во время послания Федеральному собранию, будут растянуты на шесть лет, так что это будут вполне терпимые расходы.

Также Силуанов, который ранее выступал противником списания долгов регионам, теперь оправдывает решение о "прощении" двух третей кредитов, мол, средства пойдут на нужды регионов.

"Минфин будет работать с бизнесом и законодателями, чтобы представить предложения по налогам и источники средств для реализации послания", - добавил министр в разговоре с журналистами.