Baza: В Москве задержан главред "Новой газеты"

В Москве задержан главред "Новой газеты" Сергей Соколов, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, ему вменяют административную статью о дискредитации армии.

Утверждается, что Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в полицию.

Дело, по данным издания, завели из-за одной из публикаций "Новой газеты".

Напомним, печатная версия "Новой газеты" перестала выходить в марте 2022 года, тогда редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора. Позже Верховный суд РФ закрыл сайт издания, затем Роскомнадзор заблокировал доступ к этому сайту.

В январе 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал издательский дом "Новая газета" на 500 тыс. руб. по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты российских интересов.