В Югорске закрыли опасное кафе

В Югорске закрыли опасное кафе "Ташкент". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

Сотрудники управления выявили в заведении многочисленные нарушения, которые могли привести к отравлению посетителей. После Роспотребнадзор провел еще одну внеплановую проверку. Среди нарушений - несоблюдение условий хранения продуктов, некачественная уборка помещения. Кроме того, вода перед подачей на пищеблок нуждается в доочистке.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях. Предпринимателю выданы предписания о запрете оборота и утилизации продукции и об устранении выявленных нарушений.

Югорский районный суд вынес решение о приостановке деятельности кафе на 90 суток.

Примечательно, что работать кафе начало лишь летом прошлого года.