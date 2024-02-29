Лига RCC назвала соперника Александра Шлеменко на турнире в Челябинске

Лига смешанных единоборств RCC возвращается в Челябинск спустя пять лет. 4 мая на многотысячной арене "Трактор" состоится 19-й номерной турнир организации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, главным событием станет противостояние легендарного российского бойца Александра Шлеменко (64-15-1) против Куата Хамитова (26-7-2) из Казахстана. Шлеменко уже в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге "Шторм" выступает пять лет, и каждое его противостояние собирает аншлаги, а его поединки против Магомеда Исмаилова и Александра Илича навсегда вошли в историю организации.

Его соперник Хамитов называет себя "крестным отцом казахстанских ММА". Трижды Куат был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Для поединка против "Шторма" он поднимается на одну весовую категорию.





Напомним, последний раз турнир от RCC ММА проходил в Челябинске 4 мая 2019 года. Тогда в главном бою встретились Александр Шлеменко и бразилец Вискарди Андраде. Россиянин нокаутировал своего оппонента.

Билеты на RCC 19 поступят в продажу в ближайшие дни.