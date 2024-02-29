29 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сестра предполагаемого киллера из Екатеринбурга направила письмо в Генпрокуратуру и СКР: считает, что брата подставили

Посадить Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина 24 года назад, может быть вопросом не справедливости и возмездия, а финансовой выгоды. По крайней мере в этом уверена сестра Мамедова - Натаван Щавровская, которая обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. В своем письме (имеется в редакции Накануне.RU) она заявила, что посадить ее брата заинтересован бизнесмен Михаил Клок, предполагаемый заказчик убийства, и некто в вышестоящих органах.

Щавровская считает, что Клок и некие высокопоставленные люди заинтересованы обвинить в убийстве Насими Мамедова, который работал у Клока водителем. Якобы после этого у самого Клока появится возможность избежать наказания и вернуть уникальный по стоимости и местонахождению объект недвижимости – территорию базы на улице Комсомольской в Екатеринбурге. "Стоимость этой территории может доходить до нескольких миллиардов рублей, так как застройка этого когда-то промышленно-торгового объекта является желанной для огромного количества девелоперов, причем как екатеринбургских, так и московских", – заявила сестра Мамедова. Она пояснила, что все судебные разбирательства, связанные с попыткой возврата данного объекта заморожены до обвинительного заключения по делу об убийстве Зубакина.

Напомним, что согласно официальной версии следствия, у бизнесмена Дмитрия Дейча в ходе совместной предпринимательской деятельности на почве разногласий сложились личные неприязненные отношения с компаньоном Зубакиным. Согласно материалам дела, у коммерсанта возник умысел на его убийство, для чего Дейч привлек Михаила Клока, которого в дальнейшем осудили за участие в ОПГ.

Как ранее сообщали в суде, тот согласился и обратился к своему знакомому Насими Мамедову с предложением совершить убийство, а затем передал ему полученные от Дейча деньги за будущее преступление. Как показало расследование, в 2000 году Клок, согласно разработанному с Дейчем плану, в назначенный день отвез исполнителя на место, где киллер расстрелял потерпевшего из огнестрельного оружия. Затем орудие преступления утопили в озере.

Тогда по "горячим следам" виновник не был установлен. Лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Клока и Дейча, а также предполагаемого исполнителя Мамедова.

Клок, отметим, уже год избегает судебных разбирательств, где выступает обвиняемым.

Теги: Мамедов, Клок, Бастрыкин, Краснов, обращение, суд


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