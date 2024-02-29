В рязанском минздраве захотели ввести секспросвет для первоклашек

Главный внештатный детский гинеколог минздрава Рязанской области Анна Фомичева заявила, что в регионе необходимо уже с первого класса ввести уроки секспросвета. Причем вести такой урок должен посторонний человек, "способный ответить на все интересующие вопросы".

В ответ родители создали петицию к губернатору Павлу Малкову. Они напомнили не только о моральных нормах, но и о юридических. Так, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 №16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности", к развратным действиям относятся любые действия против детей, которые в том числе направлены пробуждение у пострадавшего интереса к сексуальным отношениям. При этом "развратными могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал".

Исходя из этого определения, намерения ввести секспросвет могут квалифицироваться как развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору. К слову, ранее так ответил на требование зарубежных организаций ввести такие программы в российских школах глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что это уголовное преступление.

Губернатора просят публично подтвердить, что главными воспитателями детей в Рязанской области, как и в остальной России, являются родители, и только им принадлежит право определять, когда и как учить детей взаимоотношениям с противоположным полом. А также отказаться от введения секспросвета.

Возмущение родителей возымело эффект. Руководитель областного управления образования Ольга Щетинкина заявила, что этого не планируется.