Путин: Наши воины создают условия для будущего России

Президент РФ Владимир Путин завершил послание Федеральному Собранию словами благодарности российским бойцам.

"Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте", - сказал Путин.

"Наши воины создают необходимые условия для будущего страны. Низкий вам поклон, ребята", - добавил президент.

Также он поблагодарил россиян за солидарность. "Мы - одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать. Как мечтаем. Верю и в наши победы, успехи, в будущее России", - заключил Путин.