Слово "элита" во многом себя дискредитировало – Путин

Владимир Путин сообщил, кого считает "элитой страны".

Говоря о ветеранах и участниках СВО, президент России заявил: "Смотрю на этих мужественных людей и сердце наполняется гордостью. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, в госкомпаниях, бизнесе, возглавлять регионы и предприятия. Такие герои и патриоты в жизни довольно скромны и сдержаны, они не кичатся своими успехами. Таким людям можно передать в будущем и доверить Россию. Слово "элита" во многом себя дискредитировало. Кто-то считает себя отдельной кастой с привилегиями, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов 90-х годов. Это точно не элита", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Путин объявил о создании новой кадровой программы "Время героев", в которую могут заявиться участники и ветераны СВО.

Ветераны и участники СВО также смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах.