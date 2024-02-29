Эстония призвала отправить войска НАТО на Украину

Запад не должен бояться отправить войска стран НАТО на Украину. С таким призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она призвала сделать все, чтобы Россия проиграла, а украинский режим победил в военном конфликте. Об отправке конкретно эстонских военных Каллас не сказала. Вооруженные силы республики насчитывают менее 10 тыс. военнослужащих.

Ее также поддержал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который призвал не отвергать такой вариант.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности ввода войск стран НАТО на Украину. Это вызвало бурные осуждения на Западе, в основном в критическом ключе. Президент США Джо Байден исключил такую возможность. Это же сделали канцлер Германии Олаф Шольц и пресс-секретарь премьер-министра Великобритании. При этом Лондон признал "небольшое количество персонала, который находится в стране и оказывает поддержку ВСУ".

Президент РФ Владимир Путин ответил на эти намерения.

"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - сказал он в своем послании Федеральному собранию. Это угрожает миру ядерной войной, предупредил Путин.