Чистая прибыль ТМК по МСФО за 2023 год составила 39,4 млрд рублей

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила аудированные консолидированные результаты деятельности за 2023 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщает пресс-служба ТМК, чистая прибыль компании за указанный период составила 39,4 млрд руб. Выручка за 12 месяцев 2023 г. сократилась на 13% по сравнению с показателем годом ранее. Объем реализации трубной продукции по итогам года составил 4193 тыс. тонн (бесшовных труб – 3431 тыс. тонн, сварных труб – 762 тыс. тонн).

Скорректированный показатель EBITDA в 2023 году по сравнению с показателем 2022 года практически не изменился и составил 130,1 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла на 3,2 п.п. по сравнению с годом ранее и составила 23,9%. Общий долг компании составил 316 млрд руб., чистый долг находился на конец года на уровне 246 млрд руб.

В ТМК отмечают, что компания демонстрирует сильные финансовые результаты, что подтверждает обоснованность и эффективность выбранной стратегии. Также ТМК сохраняет вектор на снижении долговой нагрузки.