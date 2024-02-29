Трассу М-12 в этом году продлят до Екатеринбурга, через год — до Тюмени

Президент РФ Владимир Путин объявил, что в текущем году трасса М-12 будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. В дальнейшем скоростную трассу продлят и до Владивостока, пообещал он.

Напомним, президента открыл движение по трассе М-12 "Восток" до Казани в декабре.

Кроме того, Путин сообщил, что первый маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород. Глава государства также подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.