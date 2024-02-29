В России уменьшится время проверки на границе грузового транспорта

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что в стране будут развивать железнодорожную инфраструктуру. Например, Московские центральные диаметры (МЦД) станут основой для соединения Москвы с соседними регионами.

"Современная инфраструктура работает на капитализацию всех активов страны", - сказал Путин.

Отдельно Путин высказался об очередях на пограничных пунктах. Особенно остро проблема есть на Дальнем Востоке, где вместо положенных 19 минут можно стоять часами.

"Задача – типовое время досмотра грузового транспорта не должно превышать 10 минут, современные технологии позволяют это делать", - сказал Путин.