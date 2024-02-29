Садоводы смогут подключить газ по социальной газификации

Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию о запуске новой программы расселения аварийного жилья. По словам президента, в рамках действующей программы в новое жилье переехали 1,7 млн человек.

Будет продолжена семейная ипотека под 2% в ряде регионов: на Дальнем Востоке, в Арктике, на присоединенных территориях. Воспользоваться программой смогут участники СВО.

Также будет расширена программа социальной газификации. "Садоводы не могут подключить газ в рамках социальной газификации. Миллионы людей не могут подключиться. Программу надо расширить", - отметил Путин.