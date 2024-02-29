29 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд оставил под арестом жительницу Лос-Анджелеса по делу о госизмене

Свердловский областной суд оставил под стражей жительницу Лос-Анджелеса, задержанную на Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Ксения Карелина обвиняется по статье 275 УК РФ "Государственная измена". 8 февраля этого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил девушку под арест. Защита Карелиной подала апелляцию.

Сегодня, 29 февраля, Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил постановление райсуда в силе. Ксения Карелина останется под стражей по 6 апреля включительно.

Задержали девушку в феврале этого года. Сообщалось, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса занималась в уральской столице сбором и переводом средств украинским военным. Известно, что обвиняемая имеет гражданство России и США, сама она замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге. Было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Теги: суд, апелляция, арест, госизмена


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Ранее 20.02.2024 10:10 Мск В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса за сбор денег для ВСУ

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