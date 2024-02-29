Путин считает, что в России надо трансформировать налоговую систему

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что налоговая система должна учитывать многие факторы. Следует продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы.

"Надо модернизировать фискальную систему. Например, снизить налоговую нагрузку на семьи, стимулировать бизнес, вкладывающийся в различные проекты. Прошу Госдуму, Правительство представить предложения", - сказал Путин.

Сказал Путин и о развитии городов. Его соавторами должны стать жители. До 2030 г. продлят конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений.