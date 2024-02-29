29 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Бизнесу можно доверять": Путин объявил о продлении моратория на проверки

Малый и средний бизнес в России поддержат налоговой амнистией и переходом от моратория на проверки к риск-ориентированному подходу, при котором проверять будут только отдельные, высокорисковые компании, это закрепят на законодательном уровне, заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, в стране сейчас более 1,1 млн объектов малого и среднего бизнеса. "Люди стремятся начать свое дело, верят в свою страну и будущее. На 20% выросло число молодых предпринимателей – до 25 лет", - сообщил президент. Он заявил, что средний доход на работника МСП в перспективе шести лет должен расти быстрее, чем ВВП.

Путин раскритиковал государство, которое "подталкивает компании к дроблению в процессе роста". "Государство должно стимулировать их работать "в белую", никаких штрафов, санкций, пересчетов за предыдущие налоговые периоды не будет – это суть амнистии", - сообщил президент.

"Мораторий на проверки себя оправдал, бизнесу можно доверять. Надо перейти на риск-ориентированный подход. Также некрупному бизнесу можно будет раз в 5 лет оформлять кредитные каникулы до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории", - отметил президент.

Теги: малый бизнес, мораторий на проверки, налоговая амнистия


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