Путин объявил о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снизить долговую нагрузку субъектов РФ.

"Считаю необходимым списать 2\3 задолженности регионов по бюджетным кредитам", - сказал глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По словам президента, это позволит регионам сохранить 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Путин подчеркнул, что средства должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты в регионах.

Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов.