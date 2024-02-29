"Не хранили бы за рубежом - не пришлось бы выцарапывать". Путин об оттоке капитала

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что во время встреч с бизнесменами ищет способы вернуть деньги из-за рубежа.

По его мнению, представителям бизнеса не следовало хранить их там, где они хранили, - не пришлось бы теперь их оттуда "выцарапывать".

"Большинство предпринимателей стоит на патриотических позициях. Бизнесмены должны иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов, вложений. Никому, ни власти, ни правоохранителям, нельзя притеснять людей, преступать закон", - сказал Путин.

Надо помогать бизнесменам – они создают рабочие места, платят зарплаты.

"В этом призвание государства – помогать", - сказал Путин.