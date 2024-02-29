Астраханским педагогам вручили сертификаты по итогам обучающего семинара

Учебно-методический центр по художественному образованию Астраханской области продолжает активно организовывать семинары для педагогических работников общеобразовательных организаций. Эти мероприятия проводятся в рамках межведомственного сотрудничества министерства культуры и министерства образования и науки Астраханской области.

Накануне на очередном семинаре обсуждали вопросы создания школьного театра в образовательной организации. Его участниками стали 27 педагогических работников из разных общеобразовательных школ региона.

Слушатели посетили астраханские театры в рамках программы семинара: театр юного зрителя, театр кукол и драматический театр. В рамках самого семинара были проведены лекции по методикам организации и работы школьных театров. Преподаватели обменивались опытом, рассказывали о своих успехах и проблемах в создании и развитии театральных коллективов.

«Я благодарна Учебно-методическому центру за такое полезное мероприятие, которое позволяет педагогам расширить свои знания и навыки в области развития школьных театров. Уверена, что смогу применить полученные знания в своей работе», — поделилась педагог дополнительного образования Лиманской средней общеобразовательной школы № 1 Вера Топлова.

В конце семинара были подведены итоги и слушатели получили ценные рекомендации для дальнейшей работы, им были вручены сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

«Семинар призван вдохновить педагогов на создание и развитие театральных студий в образовательных организациях, а также дать им необходимые знания и инструменты для успешной работы», — отметила директор Учебно-методического центра Анна Козловцева.