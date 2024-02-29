К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП – Путин

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, как собирается обеспечить технологический суверенитет.

"Вложения в исследования и разработки государство должно удвоить, войти в топ стран по этому показателю, бизнес к 2030 году тоже должен увеличить такие вложения вдвое", - заявил Путин.

По его мнению, доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза.

"Все мы не можем производить, нам не надо это. Но в условиях дефицита кадров и демографического кризиса нам надо внедрять цифровизацию, роботизацию. <…> Несырьевой неэнергетический экспорт РФ должен увеличиться за 6 лет на две трети. К 2030 году доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП", - заявил Путин.