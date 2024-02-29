В ближайшей перспективе экономика Россия войдет в четверку крупнейших в мире, - Путин

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назвал показатели роста экономики РФ и указал направление ее развития. В 2023 г. экономика России росла быстрее, чем мировая. По этому показателю РФ опередила страны G7.

"Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру ВВП, паритету покупательной способности, и пятая в мире. Цель – в ближайшей перспективе войти в четверку крупнейших экономических держав мира", - сказал Путин.

Доходы семей должны расти. С 2020 г. МРОТ вырос в полтора раза, с 12 до 19 тыс. руб. К 2030 г. он должен вырасти до 35 тыс. руб., что отразится на пособиях, зарплатах в бюджетной сфере.

Растет большое молодое поколение. К 2030 г. в России будут жить 8,3 млн человек в возрасте 20-24 лет, в 2035 – 9,7 млн, что на 2,4 млн больше, чем сейчас.

"Они должны стать профессионалами, умеющими работать в экономике XXI века. Для этого запускам новый нацпроект – "Кадры"", - сказал Путин.

С 2023-24 учебного года развернута система профориентации. До 2030 г. построят не менее 40 университетских кампусов, на это дадут 400 млрд руб.