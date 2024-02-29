Президент предложил разрешить выпускникам пересдачу одного из ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Нужно дать выпускникам школы шанс пересдать один из выбранных экзаменов ЕГЭ до конца приемной кампании", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что нагрузка для детей в школах должна быть равномерной, школы не должны вынуждать родителей нанимать репетиторов. Президент поручил Минобразования провести работу по усовершенствованию программы и ЕГЭ. "Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться", - подчеркнул Путин.