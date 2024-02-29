Киев признал гибель своих спецназовцев, пытавшихся высадиться на косе в Херсонской области

Украинский режим подтвердил то, о чем накануне сообщили российские военкоры. Украинский десант попытался высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но был уничтожен. Погибли около 20 боевиков, четыре лодки были уничтожены.

Киев не назвал число погибших, но признал сам факт. Так, пресс-служба сил спецопераций ВСУ в своем телеграм-канале сообщила, что во время выполнения боевого задания "героически" погибли боевики 73-го Морского центра специальных операций, которые обеспечивали отход основных сил группы после выполнения некоего спецзадания. И "навечно остались в строю".

Минобороны РФ сегодня сообщило об уничтожении вражеского десанта. Накануне пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе. И отметил, что они могли быть тем "сюрпризом", о котором заявил Зеленский в интервью Fox News.



Зеленский также говорит, что ВСУ до сих пор продолжают удерживать плацдарм в Крынках Херсонской области. При этом накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Крынки и окрестности полностью зачищены, хотя боевики не оставляют попыток высадиться на одном из островов.



