Путин анонсировал два новых нацпроекта для выхода на продолжительность жизни 80+

Путин анонсировал еще два социальных нацпроекта в ходе послания Федеральному собранию – "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России".

"Средняя продолжительность жизни сейчас 73 года. К 2030 году должно быть 78 лет, а в дальнейшем – 80+", - сказал президент России.

Он анонсировал новые комплексные программы поддержки материнства, сбережению репродуктивного здоровья (в том числе и детей).

Будут налоговые вычеты для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

"Что касается пития: у нас тут хороший результат без всякого экстремизма. Мы снизили уровень употребления крепкого алкоголя", - похвастался президент.

Путин анонсировал программы капремонта детских садов, поддержки ухода за инвалидами и пенсионерами, строительства новых спортивных объектов.

"Растет число школьников, учащихся во вторую смену, некоторые школы вводят и третью смену. Надо строить новые школы", - посетовал Путин.

Также он анонсировал изменение системы оплаты труда врачей и учителей, доплаты наставникам в школах и вузах.