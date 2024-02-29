Путин анонсировал два новых нацпроекта для выхода на продолжительность жизни 80+
Путин анонсировал еще два социальных нацпроекта в ходе послания Федеральному собранию – "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России".
"Средняя продолжительность жизни сейчас 73 года. К 2030 году должно быть 78 лет, а в дальнейшем – 80+", - сказал президент России.
Он анонсировал новые комплексные программы поддержки материнства, сбережению репродуктивного здоровья (в том числе и детей).
Будут налоговые вычеты для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.
"Что касается пития: у нас тут хороший результат без всякого экстремизма. Мы снизили уровень употребления крепкого алкоголя", - похвастался президент.
Путин анонсировал программы капремонта детских садов, поддержки ухода за инвалидами и пенсионерами, строительства новых спортивных объектов.
"Растет число школьников, учащихся во вторую смену, некоторые школы вводят и третью смену. Надо строить новые школы", - посетовал Путин.
Также он анонсировал изменение системы оплаты труда врачей и учителей, доплаты наставникам в школах и вузах.