29 Февраля 2024
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

На Ямале поджигатель получил 14 лет "строгача" за гибель человека на пожаре

Житель Тазовского района Ямала осужден за убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. Он получил 14 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года на фактории Юрибей произошел пожар в модульном деревянном двухквартирном доме. В огне погиб мужчина.

Выяснилось, что накануне происшествия семья ехала на снегоходе из поселка Гыда в тундру и остановилась на отдых у местного жителя, проживавшего в одной из квартир этого дома. Один из гостей - 27-летний мужчина узнав, что в соседней квартире живет его знакомый, к которому он долгое время испытывал неприязнь, ночью зашел к нему в тамбур и поджег шторы над входной дверью квартиры.

Огонь быстро распространился по деревянному дому и полностью уничтожил его. При этом поджигатель понимал, что в соседней квартире находятся его близкие родственники и хозяин квартиры, который принял их у себя.

Когда жители фактории пытались потушить пламя, мужчина скрылся с места преступления. В результате пожара погиб гость соседа - мужчина 2003 года рождения. Сам хозяин квартиры, в отношении которого была совершена месть, в это время отсутствовал.

Теги: приговор, поджигатель, пожар, фактория


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