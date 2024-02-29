Семейную ипотеку продлят до 2030-го

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что за шесть лет многие семьи улучшили свои условия, в том числе 900 тыс. – с помощью семейной ипотеки.

"Предлагаю продлить семейную ипотеку до 2030 г., сохранив основные параметры", - сказал Путин.

За рождение третьего ребенка государство платит семье 450 тыс. руб. по договору ипотеки, эту норму Путин также предложил продлить до 2030 г. В 2018-22 гг. количество многодетных семей в России выросло 26,8%.

"Предлагаю увеличить вдвое, до 2,8 тыс. в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. – на третьего и каждого последующего", - сказал Путин.

Программу материнского капитала Путин предложил продлить также "минимум до 2030 г.".