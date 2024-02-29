"Ложка дегтя в бочке меда": глава свердловского ДОСААФ об уголовном деле в организации

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрий Яночкин прокомментировал уголовное дело, фигурантом которого является один из бывших сотрудников организации.

Напомним, в ноябре сообщалось об уголовном деле против начальника одной из автошкол ДОСААФ в Свердловской области. По данным военной прокуратуры, в 2019 году тот присвоил принадлежащие Минобороны два автомобиля "КамАЗ", которые использовались для обучения подлежащих призыву на военную службу. Дело было возбуждено по статье "Присвоение в особо крупном размере".

Как рассказал Юрий Яночкин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, расследование данного дела сейчас находится на заключительном этапе.

"Мы выходим [в суд]. Думаю, первое заседание будет в марте. Решение примет суд", - сообщил Яночкин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что при всей положительной работе, проводимой ДОСААФ, иногда бывают и такие ситуации.

"Одна ложка дегтя, которая в бочку с медом заброшена – в плане того, что есть уголовное дело. Да, есть из тысячи подготовленных специалистов и сотрудников ДОСААФ тот один, который принял незаконные действия. Для этого есть правоохранительные и судебные органы, которые разберутся в этом вопросе и расставят все на свои места", - добавил Юрий Яночкин.

Также он уточнил, что сотрудник, о котором идет речь, в системе ДОСААФ больше не работает.

Напомним, сегодня глава свердловского ДОСААФ рассказал, как проявили себя на СВО обученные в Екатеринбурге операторы беспилотников.