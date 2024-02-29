В штате Иллинойс Трампа не допустили до праймериз

Суд в Иллинойсе поручил избирательной комиссии штата исключить экс-президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев, которые намечены на 19 марта. Но постановление не вступило в силу, судьей даны сутки на подачу апелляции.

Это уже третий штат, который запрещает Трампу участвовать в праймериз. Ранее это сделали штаты Мэн и Колорадо. Однако Трамп подал апелляцию в Верховный суд США на решение суда в Колорадо и Мэне. Она рассматривается, но вполне вероятно, что Верховный суд разрешит Трампу участвовать в праймериз, пишет CNN.

В штабе Трампа заявили, что это неконституционное постановление, которое быстро будет обжаловано.

Пока что Трамп одерживает убедительные победы на республиканских праймериз в разных штатах. И немного опережает Джо Байдена в рейтинге.