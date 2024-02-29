Главной темой ближайших шести лет станет поддержка семьи - Путин

Владимир Путин назвал поддержку семьи главной темой своего послания Федеральному собранию.

"Главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода человеческого. Мы видим, что в некоторых странах сознательно убивают институт семьи, толкают народы на вымирание, а мы выбираем жизнь", - заявил президент.

"Сегодня мы сталкиваемся с демографическим спадом. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают быт, рождение детей откладывают на потом. Наш фундаментальный выбор – поддержка многодетной семьи. В ближайшие шесть лет мы должны устойчивого роста рождаемости. Почти в каждом разделе послания будут меры, посвященные этой теме – приготовьтесь", - анонсировал Путин.