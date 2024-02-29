Следует сформировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии, - Путин

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что следует сформировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии.

"Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, измотать, повторить трюк, проделанный в 1980-е с СССР. Наша задача – так развивать ОПК, чтобы нарастить научный, технологический потенциал страны", - сказал Путин.

Нужна эффективная экономика армии. Нужно укрепить западные границы России после появления в НАТО Финляндии и Швеции. Президент напомнил заявления западных лидеров о направлении на Украину своих войск.

"Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на нашу территорию. Теперь последствия для интервентов будут более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - сказал Путин, уточнив, что Запад забыл, что такое война, для него она – мультик.

В Европе демонтирована система безопасности. Надо сформировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Без суверенной, сильной России невозможен никакой миропорядок.