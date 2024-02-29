Путин: Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности

Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно, сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он отметил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

Путин сообщил, что в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система уже в строю.

Кроме того, по словам президента, комплекс "Сармат" поставлен в войска. "Мы скоро его продемонстрируем", - добавил Путин.

Испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики, также заявил президент.

Российский лидер пообещал, что работа над новыми вооружениями в России продолжается, "скоро о них услышат".

Путин подчеркнул, на что на Западе звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Эти вбросы нужны, чтобы втянуть Россию в переговоры, выгодные США, пояснил он.