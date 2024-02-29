Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о Стратегии научно-технологического развития РФ. Она опубликована на сайте Кремля.

В ней перечислены цель, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, принципы, основные направления государственной политики в этой области и меры по ее реализации, а также ожидаемые результаты. Отмечается, что с 2022 года начался новый этап - мобилизационного развития научно-технологической сферы в условиях санкционного давления, сопровождающийся консолидацией общества и хозяйствующих субъектов для решения задач научно-технологического развития.

В России сохраняются такие негативные тенденции, как несогласованность приоритетов научно-технологического развития и инструментов его поддержки, низкая восприимчивость экономики к технологическим инновациям, слабое взаимодействие реального сектора экономики с наукой, концентрация научно-технологического и образовательного потенциала в ограниченном числе регионов. Отдельно упомянуто следование глобальным технологическим трендам без комплексного учета текущих и будущих запросов российской экономики и общества, отвечающих национальным интересам России. Что это за тренды, не уточняется.



