29 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: скриншот с трансляции послания

Путин начал оглашать послание: "Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела"

Президент России Владимир Путин начал оглашение ежегодного послания Федеральному собранию. Он заявил, что в сегодняшнем послании "речь пойдет о стратегических задачах".

"Многие идеи почерпнуты во время поездок по стране. Конечно, такие мероприятия готовятся, но иногда прорываются идеи", - рассказал Путин.

Путин начал с общих фраз про объединение страны.

"Мы отразили агрессию международного терроризма, сохранили целостность государства. Милосердие, солидарность, взаимная поддержка – это ценности нашего общества. Экономика проявила устойчивость и эффективность. Спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян", - сказал президент.

Путин сразу перешел к теме СВО.

"Люди перечисляют средства на СВО из своих достаточно скромных сбережений. Это вклад в общую победу", - сказал Путин.

"Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Будем и дальше развивать демократические институты. <…> Западу нужно зависимое, угасающее пространство. Они хотели бы сделать с Россией то, что сделали с Украиной. Но они просчитались", - полагает президент.

Теги: послание федеральному собранию, владимир путин, сво


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