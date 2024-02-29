ВТБ опасается "полной изоляции" своей европейской "дочки"

Банк ВТБ сообщил о получении уведомления от своей европейской "дочки" OWH SE (ранее VTB Bank Europe), в котором содержится угроза отчуждения актива.

В ВТБ считают, что такие действия европейский властей "политически мотивированы" и грозят симметричным ответом.

"В 2022 году нас незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года", - цитирует РБК сообщение ВТБ.