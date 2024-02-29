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Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Обученные в Екатеринбурге операторы беспилотников успешно проявили себя на СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов, проходящие обучение в Екатеринбурге, успешно проявляют себя в зоне специальной военной операции. Об этом заявил председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрий Яночкин.

Напомним, в прошлом году ДОСААФ запустило подготовку операторов беспилотников среди свердловских солдат. Как рассказал Юрий Яночкин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, со всеми бойцами, прошедшими обучение, ведется постоянное взаимодействие. Это происходит, когда у тех появляется возможность выйти на связь из зоны СВО. Также сотрудники ДОСААФ лично отправляются в командировки в зону спецоперации, где проводят занятия непосредственно на месте.

"[Бойцы] работают довольно успешно. В настоящий момент награждены орденами пять операторов, которых мы подготовили. Думаю, что это серьезный результат", - сообщил Яночкин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он признал, что перед операторами беспилотных летательных аппаратов стоят довольно сложные задачи. Есть среди них и потери.

"Три человека из тех, кого мы готовили, погибли. Четверо ранены, сейчас они проходят лечение. Каждый специалист – штучный, мы их отслеживаем, общаемся, работаем. Все нюансы и проблемы, которые возникают, пытаемся подкорректировать, изменить и сразу внедрить в образовательный процесс", - отметил Юрий Яночкин.

Также сегодня он официально подтвердил, что расчет, недавно подбивший дроном американский танк Abrams M1 на Авдеевском направлении, учили в Екатеринбурге.

"Этот расчет подготовили не мы. У нас есть еще ряд образовательных учреждений, непосредственно в структуре Центрального военного округа подразделение, которое занимается этим вопросом. Это действительно екатеринбургский расчет, но готовили его не мы", - добавил глава свердловского ДОСААФ.

Теги: ДОСААФ, беспилотники, СВО, операторы


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Ранее 03.02.2023 08:23 Мск ДОСААФ запустило подготовку операторов беспилотников среди свердловских солдат

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