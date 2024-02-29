В Прикамье полицейский ударил ломом мужчину. Пострадавший скончался в больнице

В Пермском крае 22-летний полицейский ударил ломом 45-летнего мужчину, с которым повздорил в поселке Бырма, сообщает Baza.

Инцидент произошел на ул. Уральская, 23 февраля. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Тверье в Перми с ушибом и отеком головного мозга. Он впал в кому и скончался в тот же день.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Полицейский арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, во время конфликта полицейский был не на службе. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.