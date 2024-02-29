Мединский заявил, что готов представлять Россию на переговорах с Киевом

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что готов вновь поехать на переговоры с представителями Украины, если получит соответствующее поручение.

"Дадут поручение — поедем", - сказал он изданию Life.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Он подчеркнул, что Анкара также поддерживает так называемый мирный план Владимира Зеленского.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что готовящееся президентом Украины Владимиром Зеленским предложение о разрешении конфликта будет носить характер ультиматума. "Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал глава МИД РФ.