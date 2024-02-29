Работа кампуса УрФУ в Новокольцовском стартует в 2026 году

Полноценно не только жить, но и учиться в Новокольцовском районе Екатеринбурга студенты УрФУ смогут уже в 2026 году. Об этом сегодня на заседании гордумы заявил первый проректор вуза Дмитрий Бугров.

По его словам, реальный старт кампуса УрФУ произойдет к осени 2026 года.

Напомним, что к тому времени одно из общежитий вуза, вероятно, уже отдадут под гостиницу. По крайней мере, именно такие планы сейчас строит руководство университета.

Сегодня также было принято решение отказать вузу в многолетнем освобождении от земельного налога на два года, сократив срок только до конца 2024-го. При условии, что оговоренные участки перейдут университету только во втором полугодии, УрФУ и вовсе получил льготу всего на полгода.