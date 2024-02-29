Одно из общежитий УрФУ в Новокольцовском отдадут под гостиницу

Одно из общежитий УрФУ в Новокольцовском отдадут под гостиницу. Об этом в ходе выступления в гордуме Екатеринбурга заявил первый проректор вуза Дмитрий Бугров.

По его словам, в планах на 2024 год перевести одно из уже отстроенных общежитий в статус гостиницы, в том числе, с длительным проживанием гостей города. Во время этого также планируется оптимизировать транспортную схему и запросить у области субсидию для снижения бремени университета по налогу на имущество.

"Два десятиэтажных крыла и 14 этажная секция по центру: целый такой блок (один из пяти) мы, согласно рекомендациям, выведем под гостиницу. Этот вопрос выносится на наблюдательный совет для рассмотрения учредителей. Завтра у нас обсуждение первого предложения и наметок по этому поводу, сформированных профессионалами, состоится в университете", - заявил Бугров.

Сторонники инициативы также пояснили, что на сегодняшний день район, известный больше как "Деревня Универсиады", имеет социальный статус, и жилья там гораздо больше, чем других объектов. Вся эта нагрузка ложится на плечи вуза, который вынужден содержать и развивать территорию, полагаясь на минимальную оплату за общежития студентов, которая покрывает только коммунальные расходы. Данная сумма составляет всего 50% от необходимой, оставшееся вуз оплачивает из собственного кармана.

Ситуация изменится, когда УрФУ получит в собственность кампус, который сдвинет жилой фонд, однако до этого времени еще нужно дожить.