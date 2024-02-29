Гордума отказала УрФУ в многолетнем освобождении от земельного налога

Уральскому федеральному университету отказали в освобождении от земельного налога на два года, сократив срок только до конца 2024-го. Решение было принято на сегодняшнем заседании гордумы Екатеринбурга.

Вместо ректора Виктора Кокшарова, улетевшего в составе правительственной делегации в Иран, интересы вуза представлял первый проректор Дмитрий Бугров. По его словам, УрФУ является надежным налогоплательщиком: только в 2022 году в бюджет Екатеринбурга от вуза было зачислено 141, 6 млн рублей, а в 2023 году - 168,6 млн.

"Льгота по земельному налогу, коллеги, облегчила бы запуск в полном объеме деятельности на площадке Новокольцовского кампуса УрФУ и обеспечила бы реальный рост налоговой базы Екатеринбурга. В первую очередь за счет НДФЛ - это основная составляющая затрат УрФУ. И бюджет города Екатеринбурга получит дополнительные доходы, которые существенно превысят сумму льгот, полученных университетом. Речь идет о годовой льготе в 4,5 млн руб.", - заявил Бугров.

При этом, как отметил председатель земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов, в 2024 году региональные власти передадут УрФУ только часть земельных участков, льгота с которых и составит 4,5 млн рублей. После же речь пойдет о 16 млн.

"На сегодняшний день земельные участки находятся в собственности Свердловской области и они пока УрФУ не предоставлены. С датой передачи этих земельных участков соответственно УрФУ возникает обязанность оплаты земельного налога. По тем данным, которые у нас есть, речь шла о 12 земельных участках. Если бы они с 1 января этого года были бы предоставлены УрФУ, эта сумма выпадающих доходов была бы 16 млн руб. Но надо иметь в виду следующие, доходная база 2024 года, которая рассчитывалась по земельному налогу на эти участки в 2024-25 годы не заложена. Поэтому говорить сейчас о выпадающих доходах как таковых не приходится", - пояснил Денисов.

Часть участков передадут УрФУ во втором полугодии 2024 года, и только в 2026 году вузу перейдут все 12 участков, а налоговая база возрастет до 16 млн рублей.

Депутатов смутило, что представитель вуза забегал вперед и рассуждал о 2026-м году, когда на повестке стоял вопрос о льготе только на 2024-25 годы. При этом Бугров отметил, что ежегодный доход вуза составляет свыше 15 млрд рублей, а поддержка городских властей носит скорее морально-политический характер, нежели финансовый.

"Бюджет университета на год свыше 15 млрд руб., но не надо думать, что мы можем их тратить как заблагорассудится, потому что в основном они расписаны по статьям. И, конечно, на этом фоне вам может показаться что 4,5 или даже 16 млн это просто незначительная величина. Но, тем не менее, нам важна моральная поддержка города, я бы даже сказала морально-политическая", - заявил Бугров.

Депутаты гордумы отказали в изначальном запросе, но одобрили освобождение от налога на 2024 год. С условием того, что оговоренные участки перейдут вузу только во втором полугодии, УрФУ и вовсе получил льготу всего на полгода. Однако депутаты гордумы отметили, что все может измениться позднее, а льготу могут продлить перед сроком ее окончания.