Военного из Башкирии после возвращения из плена обвинили в боях за ВСУ

Военного из Башкирии Радика Богданова обвинили в боях на стороне Украины, пишет "Коммерсантъ". Он дал признательные показания.

По данным издания, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье 203 УК РФ. Ему инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Богданову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Газета сообщает, что летом 2023 года военный сдался в плен ВСУ, после чего прошел подготовку и вступил в батальон "Скала". В январе Богданов вернулся в Россию в рамках обмена пленными.